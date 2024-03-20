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Xiaomi показала новый смартфон во всех доступных цветах за день до анонса

Xiaomi показала новый смартфон во всех доступных цветах за день до анонса

Xiaomi подтвердила, что ее будущий смартфон под названием Civi 4 Pro будет выпущен 21 марта. Смартфон будет оснащен недавно выпущенной SoC Snapdragon 8s Gen 3, которая представляет собой урезанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3.

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