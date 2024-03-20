Xiaomi показала новый смартфон во всех доступных цветах за день до анонса

Xiaomi подтвердила, что ее будущий смартфон под названием Civi 4 Pro будет выпущен 21 марта. Смартфон будет оснащен недавно выпущенной SoC Snapdragon 8s Gen 3, которая представляет собой урезанную версию чипа Snapdragon 8 Gen 3.
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