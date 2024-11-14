❗️Движение пригородных поездов в Джанкойском районе будет восстановлено в полном объеме в 11:00 «Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Движение пригородных поездов в Джанкойском районе будет восстановлено в полном объеме в 11:00 «Заканчивается расчистка железнодорожных путей на месте обрушения моста в Джанкойском районе.