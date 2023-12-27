☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шевцов
    Министерство образования Англии отчиталось в парламенте, что ими закончен перевод элитных школ страны на советское об...Скулшутинг и гума...
  • Наталья Павлова
    А с чего это Львов вдруг польский?                                                              Львов как город был о...Одесса — российск...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так надо помочь предприимчивым бомжам запада и дать полный расклад с геолокацией где что они могут спереть...  Опытом...Девяностые возвра...

ОКР начал выплачивать компенсацию атлетам за неучастие в ОИ-2024

ОКР начал выплачивать компенсацию атлетам за неучастие в ОИ-2024

Речь идет о тех спортсменах, которые точно не смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. Источник: РИА "Новости" Как сообщает гендиректор ОКР Владимир Сенглеев, выплаты в размере от 150 до 500 тысяч рублей уже получили 127 российских спортсменов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх