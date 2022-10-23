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Мы любим и ждем: в России проводят акции в поддержку героев спецоперации

Мы любим и ждем: в России проводят акции в поддержку героев спецоперации

Мобилизация сил для поддержки российских бойцов на передовой происходит не только на уровне госуправления — тысячи добровольцев и волонтеров — помогают, чем могут: закупают дефицитное оборудование — прицелы, квадрокоптеры, улучшенную экипировку.

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