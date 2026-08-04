RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 675 подписчиков

Врач Королёва: сильнее всего в транспорте укачивает детей и людей с мигренью

Врач Королёва: сильнее всего в транспорте укачивает детей и людей с мигренью

Укачивание, или кинетоз, начинается с того, что органы чувств перестают договариваться между собой. За равновесие отвечают трое: вестибулярный аппарат во внутреннем ухе (он ловит наклоны, повороты и ускорение), зрение и рецепторы мышц и суставов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии