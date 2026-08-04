Врач Королёва: сильнее всего в транспорте укачивает детей и людей с мигренью

Укачивание, или кинетоз, начинается с того, что органы чувств перестают договариваться между собой. За равновесие отвечают трое: вестибулярный аппарат во внутреннем ухе (он ловит наклоны, повороты и ускорение), зрение и рецепторы мышц и суставов.