ЕС превратился в цирк с клоунами, а Эстония стала "гвоздем" его программы

Как-то я погрузился в воспоминания и мысленно вернулся на 50 лет назад. Тогда я жил в гостинице "Виру" в Таллине и видел из окна пустырь, где расположился чешский цирк и разные другие аттракционы из Чехословакии.
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