У актрисы Даны Абызовой бывший муж живет по соседству, а нынешний избранник с ним подружился. Чтобы эта необычная география семьи работала не только на словах, Абызова сняла загородный дом: там за одним столом могут собраться Алексей Морозов, Арсен, их родители и дети — без косых взглядов и выяснения, кто здесь главный.
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