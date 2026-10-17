У актрисы Даны Абызовой бывший муж живет по соседству, а нынешний избранник с ним подружился. Чтобы эта необычная география семьи работала не только на словах, Абызова сняла загородный дом: там за одним столом могут собраться Алексей Морозов, Арсен, их родители и дети — без косых взглядов и выяснения, кто здесь главный.