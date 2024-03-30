Шёл на красный: в Челябинске полицейские остановили подозрительного мигранта

При осмотре молодой человек сильно нервничал. Силовики выяснили, почему.Сотрудники дорожно-патрульной службы несли службу на Привокзальной площади южноуральской столицы, когда их внимание привлёк странный молодой человек азиатской наружности.
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