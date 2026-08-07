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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
Вот такое милое послание от нашего подписчика

Вот такое милое послание от нашего подписчика: 💝Любимая моя, я поздравляю нас с тобой с рождением нашей девочки! 🎀 Пусть наша дочурка растёт здоровой и крепкой, бойкой и весёлой, смелой и талантливой.

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