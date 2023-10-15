Пожарные Нового Уренгоя провели профориентационные встречи со школьниками

Сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда посетили школы газовой столицы Ямала. Они рассказали старшеклассникам о преимуществах обучения в вузах МЧС России и нюансах поступления, современных требованиях и возможностях профессии.
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