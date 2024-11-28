Терещенко о Кузнецове: «Не думаю, что Женя плохо играет. Его проблемы в некоторых матчах связаны с присущей лишь ему манерой действий на площадке»

– Евгений Кузнецов окончательно адаптировался в КХЛ? – Я вообще не думаю, что Женя плохо играет. На мой взгляд, проблемы Кузнецова в некоторых матчах связаны с особенной, присущей лишь ему манерой действий на площадке.