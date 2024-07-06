Экс-советник руководителя оборонного ведомства Соединённых Штатов Америки Теодор Постол проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации с лёгкостью отыщут и поразят переданные западными державами киевскому режиму комплексы Patriot.
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