В Омске сторож провалился в открытый колодец и захлебнулся в сточных водах. Погибший работал в пассажирском предприятии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омске сторож провалился в открытый колодец и захлебнулся в сточных водах. Погибший работал в пассажирском предприятии.