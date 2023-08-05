Автор: Евгений Берсенев Президент предпринимает новую попытку заставить подчиненных полюбить российский автопром Идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили поддержал Владимир Путин.
Запрет на казённые иномарки? Чиновники давно готовы его обойти
Комментарии
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Олег Щепанов
Чиновничье гнильё решение президента будет саботировать...но их надо наказывать административно и УК РФ...Жалеть чиновников не надо...
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2 час.
Петр Лычагин
этих скотов просто нужно по китайски за пулю заплати и получи ее в лоб
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1 час.
г
галина
А может просто запретить им государственные автомобили. Пусть ездят на своих или на общественном транспорте. А деньги направить на нужды государства.
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1 час.
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