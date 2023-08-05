ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Ремизова
    Зачем таких принимать в нашу страну? Это же подрыв безопасности государства.Ужасные москали в...
  • Игорь Василевский
    Никогда не будет. Вопрос политический - признать, что больше 50 лет пиндос мир за нос водил? Это как на очередных у н...Члены РАН ответил...
  • Natalija Osminina
    А мне интересно, будет ли когд-либо официальное признание или нет- все же обе стороны повязаны в сговоре.Члены РАН ответил...

Запрет на казённые иномарки? Чиновники давно готовы его обойти

Запрет на казённые иномарки? Чиновники давно готовы его обойти

Автор: Евгений Берсенев  Президент предпринимает новую попытку заставить подчиненных полюбить российский автопром Идею пересадить российских чиновников на отечественные автомобили поддержал Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Щепанов
Чиновничье гнильё решение президента будет саботировать...но их надо наказывать административно и УК РФ...Жалеть чиновников не надо...
Ответить
2 час.
Петр Лычагин
этих скотов просто нужно по китайски за пулю заплати и получи ее в лоб
Ответить
1 час.
г
галина
А может просто запретить им государственные автомобили. Пусть ездят на своих или на общественном транспорте. А деньги направить на нужды государства.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх