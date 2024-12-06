В МАГАТЭ сообщили о наращивании Ираном производства обогащенного урана

Иран резко нарастил мощности по производству и накоплению урана, обогащенного до 60 процентов. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передаёт Noi.
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