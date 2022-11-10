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Даниэль Кормье поставил Хабиба выше Мохаммеда Али в рейтинге лучших бойцов всех времен

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал пятерку лучших представителей бокса и ММА в истории.

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