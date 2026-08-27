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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» запрашивал 145 млн фунтов за Барколя у «Ливерпуля», но снизил сумму до 120 млн, ориентируюсь на сделку по Диоманде. Парижане хотели обойти трансферы Андерсона и Роджерса

«ПСЖ» не был готов снижать свою оценку стоимости Брэдли Барколя . Ранее сообщалось , что « Ливерпуль » достиг принципиальной договоренности с парижским клубом о приобретении 23-летнего вингера.

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