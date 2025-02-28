Прямое авиасообщение с Абхазией может быть запущено 1 мая

Прямое авиасообщение с Абхазией могут запустить 1 мая. «После успешного проведения первого тестового рейса, подтвердившего работоспособность всех систем аэропорта, у нас есть полная уверенность в том, что с 1 мая может начаться регулярное авиасообщение с аэропортом Сухума», — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.