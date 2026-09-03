«Ниве» из стока ВТБ Лизинг дали новую жизнь: как можно преобразить автомобиль с пробегом за 12 часов

За 12 часов на Moscow Raceway обычная «Нива» из стока ВТБ Лизинг получила совершенно новый образ. Над машиной работали трое мастеров под руководством Дениса Баторшина — фаната и знатока модели из Нижнего Новгорода.
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