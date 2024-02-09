С начала 2024 года расселили 18 домов по программе реновации

В этом году по программе реновации уже расселены 18 домовЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что с начала текущего года расселили 18 домов в рамках программы реновации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии