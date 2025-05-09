Полянский выразил сомнения в беспристрастности Бербок

Геннадий Бережнов

Да особенно в год 80-летия Победы в ВОВ ставить на пост ГА ООН откровенную фашистку это что то! Однако и дед Бербок был нацистом - тогда во что превращают ГА. И что 5 постоянных представителей, участников ВОВ, это назначение пропустят - да грош вам тогда цена как и ООН сегодня!