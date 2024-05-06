Как в месопотамии придумали ошейники для собак, цариц и богов.

Почему собачью слюну считали целебной? Как мода на ошейники для собак породила моду на ошейники для цариц? Какие боги шумеров сопровождались лающими спутниками? Читайте об этом в новой серии собачьего цикла Глеба таргонского.
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