Александр Дудчак: Зеленский в панике из-за срыва финансирования армии и зарплат

Почему Зеленский так резко заговорил о зарплатах учителей и военных? Какие законы провалила Верховная Рада и почему это критично для Киева? Кто на самом деле стоит за саботажем голосований по требованиям МВФ? И есть ли у Киева альтернативные источники финансирования, кроме МВФ? Зеленский требует от парламента выполнить условия МВФ Наблюдая за последними событиями в Украине, Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сенсационная сдел...
- Артем Дмитрук: На...
- Дело Шария в Ката...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым