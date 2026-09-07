Александр Дудчак: Зеленский в панике из-за срыва финансирования армии и зарплат

Почему Зеленский так резко заговорил о зарплатах учителей и военных? Какие законы провалила Верховная Рада и почему это критично для Киева? Кто на самом деле стоит за саботажем голосований по требованиям МВФ? И есть ли у Киева альтернативные источники финансирования, кроме МВФ? Зеленский требует от парламента выполнить условия МВФ Наблюдая за последними событиями в Украине, Читать далее: https://govorit.