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Говорит Европа ⚡

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Александр Дудчак: Зеленский в панике из-за срыва финансирования армии и зарплат

Александр Дудчак: Зеленский в панике из-за срыва финансирования армии и зарплат

Почему Зеленский так резко заговорил о зарплатах учителей и военных? Какие законы провалила Верховная Рада и почему это критично для Киева? Кто на самом деле стоит за саботажем голосований по требованиям МВФ? И есть ли у Киева альтернативные источники финансирования, кроме МВФ? Зеленский требует от парламента выполнить условия МВФ Наблюдая за последними событиями в Украине, Читать далее: https://govorit.

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