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В ЯНАО почти пять тысяч работающих родителей получили семейную выплату

В ЯНАО почти пять тысяч работающих родителей получили семейную выплату

На Ямале 4821 работающий родитель получил новую ежегодную семейную выплату. Заявления на материальную помощь принимаются строго до 30 сентября, напомнили в региональном отделении Социального фонда России.

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