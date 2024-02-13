Отстранение сборных России и Белоруссии продлено

Недружественные действия в отношении России и Белоруссии продолжаются. Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных этих двух стран от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».