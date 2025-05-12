Юрист предупредила о схеме мошенничества с кешбэком

Жителям России рекомендуют настороженно относиться к предложениям кешбэка в размере 50-90%.Стремление граждан получить максимальную выгоду от кешбэка приводит к появлению множества мошеннических схем, жертвами которых становятся те, кто хочет быстро заработать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии