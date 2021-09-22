Покушение на помощника Зеленского. Версии случившегося

Машину, в которой ехал Сергей Шефир, обстреляли под Киевом. Помощник и друг президента не пострадал. Он считает, что целью нападения было «запугивание высших эшелонов власти»На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение.
Машину, в которой ехал Сергей Шефир, обстреляли под Киевом. Помощник и друг президента не пострадал. Он считает, что целью нападения было «запугивание высших эшелонов власти»На первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершено покушение.
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