Подписан закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Глава государства Владимир Путин подписал ФЗ 14.02.2024 № 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на опубликованный документ.