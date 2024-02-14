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Подписан закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Подписан закон о праве регионов запрещать «наливайки»

Глава государства Владимир Путин подписал ФЗ 14.02.2024 № 6-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на опубликованный документ.

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