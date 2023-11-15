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Военное обозрение

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«Погибнет до 90 процентов населения»: Американские ученые смоделировали удар по ракетным шахтам с ядерными боеголовками

«Погибнет до 90 процентов населения»: Американские ученые смоделировали удар по ракетным шахтам с ядерными боеголовками

Атака потенциального противника на ракетные шахты с ядерными боеголовками приведет к гибели 90% населения Соединенных Штатов, а также зацепит Канаду и Мексику.

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