5 случаев, когда погода реально изменила ход истории

Погода во все времена влияла на жизнь не только отдельного человека, но и всей цивилизации. Морозы заставили сдаться Наполеона и Гитлера, ветра разбрасывали смертоносные армады, а палящее солнце уничтожало пищу целых народов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии