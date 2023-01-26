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Фанаты «Аль-Иттихада» скандировали «Месси! Месси!» в адрес Роналду на матче против «Аль-Насра»

Болельщики «Аль-Иттихада» дразнили нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Зрители, поддерживающие хозяев, скандировали «Месси! Месси!» в адрес 37-летнего португальца до и во время полуфинальной игры в Суперкубке Саудовской Аравии.

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