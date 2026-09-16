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Царьград

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Чешское радио: Верховный суд рассмотрит апелляцию банды мошенников

Чешское радио: Верховный суд рассмотрит апелляцию банды мошенников

Верховный суд Праги начнет рассмотрение апелляции трех членов чешско-украинской банды мошенников. Ранее они были осуждены за выманивание 195 млн крон у 800 пострадавших.

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