Ученые рассказали, какой продукт может помочь похудеть и улучшить здоровье

Также такой план питания может снизить уровень холестерина.Врачи выяснили, что замена белковой пищи, такой как мясо и яйца, на бобовые (горох или чечевица) может привести к похудению и снижению холестерина более чем на 10%, сообщается в журнале Nutrients.
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