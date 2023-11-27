АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta

Сегодня АвтоВАЗ "порадовал" тех кто уже соскучился по новому повышению цен на их продукцию. В этот раз подорожала их Lada Vesta (в двух комплектациях - Enjoy и Techno), а также Lada Vesta Cross, причём за ноябрь это уже второй раз.