АвтоВАЗ поднял цены на Lada Vesta

Сегодня АвтоВАЗ "порадовал" тех кто уже соскучился по новому повышению цен на их продукцию. В этот раз подорожала их Lada Vesta (в двух комплектациях - Enjoy и Techno), а также Lada Vesta Cross, причём за ноябрь это уже второй раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии