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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-игрока «Спартака» и «Динамо» Глазачева обманули на 460 тысяч рублей. Строители взяли аванс, но не начали работы и стали реже выходить на связь («Mash на спорте»)

«Со слов Глазачева, в его деревне Поздняково есть две управляющие компании. В какой-то момент они перестали делать работы по ремонту домов и начали судиться друг с другом.

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