Какими тропинками "ходит" информация... Только бестолку все это. Потому как очередной инфоповод снова вызовет эффект гранаты в сортире

Аудрюс

У верен, что и вы не лучше армейских воров и, в меру своих возможностей, тоже... Если вы водитель, то бензин сливаете, если слесарь на заводе, то гайки, болты, инструмент различный домой носите... А если клерк офисный, то для тещи копию паспорта на ксероксе делали, если продовец в магазине, то фрукты-овощи недовешиваете... Ну а если вы начальник одного из перечисленных специалистов, то доходы ваши еще больше... Даже учителя и те деньги "на ремонт" классов собирают... Не надо прикидываться ангелочком! Скажите прямо, что завидуете их возможностям!