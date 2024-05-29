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Какими тропинками "ходит" информация... Только бестолку все это. Потому как очередной инфоповод снова вызовет эффект гранаты в сортире

Какими тропинками "ходит" информация... Только бестолку все это. Потому как очередной инфоповод снова вызовет эффект гранаты в сортире

Всё началось с того, что на сервер «Mil.In.UA» 23 мая в 15:42 пришло сообщение: «Дроны атаковали сверхгоризонтную РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.

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Комментарии
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Аудрюс
У верен, что и вы не лучше армейских воров и, в меру своих возможностей, тоже...  Если вы водитель, то бензин сливаете, если слесарь на заводе, то гайки, болты, инструмент различный домой носите... А если клерк офисный, то для тещи копию паспорта на ксероксе делали, если продовец в магазине, то фрукты-овощи недовешиваете... Ну а если вы начальник одного из перечисленных специалистов, то доходы ваши еще больше... Даже учителя и те деньги &quot;на ремонт&quot; классов собирают... Не надо прикидываться ангелочком! Скажите прямо, что завидуете их возможностям!
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11 час.
И
Иринушка
Надо ввести военную цензуру. Давно. И жестко сажать. Тогда и хайпожеров не станет.
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11 час.
Виктор Рыбаков
Давно порра перестать миндальничать с тварями всех мастей!И своими ,и понаубежавшими.
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9 час.

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