Дебютный трейлер градостроительной стратегии Wild West Pioneers про освоение Диког...

Дебютный трейлер градостроительной стратегии Wild West Pioneers про освоение Дикого ЗападаToplitz Productions и EmpireCraft Studios анонсировали Wild West Pioneers – новый градостроительный симулятор, в котором игроки смогут построить город на американском фронтире.
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