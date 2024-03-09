Губернатор Гладков: пострадавший при атаке дронов мужчина находится в реанимации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице "ВК", что пострадавший при атаке украинских дронов-камикадзе в Грайворонском округе мужчина находится в реанимации после операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии