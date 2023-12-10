Болезнь на мягких лапах: наличие кошек в доме повышает риск развития шизофрении у хозяев — учёные Люди, у которых есть Люди, у которых есть домашние кошки, вдвое больше подвержены риску развития шизофрении по сравнению с теми, кто не содержит домашних животных.