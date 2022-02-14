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Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку и пригласил на Украину

Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку и пригласил на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил увеличить военную и финансовую поддержку страны, сообщил CNN 13 февраля со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

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