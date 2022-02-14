Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку и пригласил на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил увеличить военную и финансовую поддержку страны, сообщил CNN 13 февраля со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом попросил увеличить военную и финансовую поддержку страны, сообщил CNN 13 февраля со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Свежие комментарии