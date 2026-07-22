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Царьград

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Американцы не были на Луне? Аргументы в поддержку теории

Американцы не были на Луне? Аргументы в поддержку теории

20 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну. Однако спустя десятилетия миллионы людей всё ещё считают эту высадку инсценировкой.

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Комментарии
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Igor Shumarin
Ещё один аргумент скептиков забыли? Почему пыль из под ботинок астронавтов клубится, как если там есть воздух, а не разлетается в разные стороны, как должно быть в вакууме?
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1 м.