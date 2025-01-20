МЧС: в Тверской области происшествий в местах крещенских купаний не допущено

19 января православные верующие отмечали один из главных церковных праздников — Крещение Господне. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области обеспечивали безопасность крещенских купаний.
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