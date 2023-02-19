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Индекс блинов по России за год вырос на 7%

Индекс блинов по России за год вырос на 7%

Ценник на продукты для их выпечки составляет в среднем 93 рубля. А в заведениях общепита порцию блинов можно в среднем купить за 142 рубляСредний чек на продукты для блинов в феврале составил 93 рубля, подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс».

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