Пилоты военно-транспортной авиации ВВО провели ночные полеты в Хабаровском крае

Пилоты военно-транспортной авиации ВВО провели ночные полеты в Хабаровском крае

Такие полеты выполняются для повышения уровня натренированности летного состава, готовности выполнять летно-тактические задачи в любое время суток.

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