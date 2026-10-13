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Газета.ру

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Организаторы подтвердили полный возврат денег за билеты на Канье Уэста

Организаторы подтвердили полный возврат денег за билеты на Канье Уэста

Компания Say Agency, которая организовала выступление рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, намерена вернуть зрителям стоимость билетов.

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