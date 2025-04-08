Лебзяк о рекорде Овечкина: «Вся страна радуется! Очень приятно, что наш человек стал первым по заброшенным шайбам в мире! Болеем за «Вашингтон»

Капитан «Вашингтона» (895 шайб в регулярных чемпионатах лиги) превзошел Уэйна Гретцки (894). «Вся страна радуется! Не только я, но и вся страна! Очень приятно, что наш спортсмен, наш человек стал первым по заброшенным шайбам в мире! Я желаю ему удачи и побед.