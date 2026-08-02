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Zero Hedge

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Leftist Activists Establish 'Autonomous Zone' In Madison

Leftist Activists Establish 'Autonomous Zone' In Madison

Leftist Activists Establish 'Autonomous Zone' In Madison Authored by Ben Sellers via Headline USA, Far-left activists with apparent ties to the Democratic Socialists of America recently established their own autonomous zone in Wisconsin's capital city, Madison.

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