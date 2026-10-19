Танкер со сжиженным газом обстреляли у берегов Йемена, примерно в 140 морских милях к юго-востоку от Аль-Мукаллы Как сообщает UKMTO, к судну приблизилась небольшая лодка с семью людьми на борту, которые открыли огонь, но ретировались после ответных выстрелов.