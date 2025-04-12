США и Украина продолжают переговоры по ресурсам в крайне враждебной атмосфере

Переговоры между американской и украинской делегациями о доступе к природным ресурсам Украины зашли в тупик из-за чрезмерно жёстких требований Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
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