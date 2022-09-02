НАТО занялось подготовкой диверсантов для террора в России

НАТО в Эстонии готовит диверсантов для террористической деятельности в России.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что НАТО в Эстонии готовит диверсантов для террористической деятельности в России, сообщает Lenta.
НАТО в Эстонии готовит диверсантов для террористической деятельности в России.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян заявил, что НАТО в Эстонии готовит диверсантов для террористической деятельности в России, сообщает Lenta.
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